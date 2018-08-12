19:59 12.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100201117:Polishuk

Один из украинцев, пострадавших в аварии в Венгрии, находится в коме

В аварии, которая произошла в воскресенье, 12 августа, с автобусом на севере Венгрии пострадали 13 украинцев.

Один из украинцев, пострадавших в аварии в Венгрии, находится в коме

Один из них находится в коме. Такие данные сообщило посольства Украины в Венгрии.

При этом, по данным посольства, авария произошла накануне во второй половине дня в области Ноград. По неизвестным причинам микроавтобус съехал с дорожного полотна и перевернулся.

Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Восемь граждан Украины получили тяжелые травмы, пять - легкие. Погибших нет, - подтвердили в посольстве, добавив, что семерым пострадавшим уже разрешили покинуть больницы. В то же время один из украинцев находится в коме, сохраняется угроза смерти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.


Поделиться
Читайте также:
 
Тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, - Ирина Геращенко Под Запорожьем на трассе мужчина открыл стрельбу по машинам, пострадали два человека На Харьковщине зафиксировали массовый случай отравления поганками Минобразования приняло решение о переносе школьных линеек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив