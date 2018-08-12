Один из украинцев, пострадавших в аварии в Венгрии, находится в коме

Один из них находится в коме. Такие данные сообщило посольства Украины в Венгрии.

При этом, по данным посольства, авария произошла накануне во второй половине дня в области Ноград. По неизвестным причинам микроавтобус съехал с дорожного полотна и перевернулся.

Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Восемь граждан Украины получили тяжелые травмы, пять - легкие. Погибших нет, - подтвердили в посольстве, добавив, что семерым пострадавшим уже разрешили покинуть больницы. В то же время один из украинцев находится в коме, сохраняется угроза смерти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.