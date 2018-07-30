23:46 30.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Мариуполем горят поля - ФОТО

В восточной части города Мариуполя горят поля.

Под Мариуполем горят поля - ФОТО

Пожар начался в понедельник, 30 июля, на окраине города. Вначале загорелась незаконное сооружение, после чего огонь за сильного ветра перекинулся на поле.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщение о пожаре поступило около семи часов вечера.

На место событий выехала группа спасателей, которые сейчас пытается локализовать огонь

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, как сообща УРА-Информ, около полтысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара. Он начался в Андалусии.


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