Под Мариуполем горят поля - ФОТО

Пожар начался в понедельник, 30 июля, на окраине города. Вначале загорелась незаконное сооружение, после чего огонь за сильного ветра перекинулся на поле.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщение о пожаре поступило около семи часов вечера.

На место событий выехала группа спасателей, которые сейчас пытается локализовать огонь

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, как сообща УРА-Информ, около полтысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара. Он начался в Андалусии.