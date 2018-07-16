В Пакистане в аварии погибли 17 человек

Люди ехали на свадебную церемонию. В результате инцидента по меньшей мере 17 человек погибли. Еще 13 - получили ранения.

Как сообщает Синьхуа, среди жертв много женщин и детей. По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на объездной дороге Черновцов произошло столкновение сразу восьми автомобилей, шесть легковых и два грузовика. Об этом сообщает местный сайт "Буковина" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области. К счастью, в таком массовом ДТП никто не пострадал.