10:58 16.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане в аварии погибли 17 человек

В понедельник утро, 16 июля, в провинции Синд на юге Пакистана грузовик врезался в припаркованный автобус.

В Пакистане в аварии погибли 17 человек

Люди ехали на свадебную церемонию. В результате инцидента по меньшей мере 17 человек погибли. Еще 13 - получили ранения.

Как сообщает Синьхуа, среди жертв много женщин и детей. По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на объездной дороге Черновцов произошло столкновение сразу восьми автомобилей, шесть легковых и два грузовика. Об этом сообщает местный сайт "Буковина" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области. К счастью, в таком массовом ДТП никто не пострадал.


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