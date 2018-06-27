15:50 27.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области автобус с детьми попал в ДТП

В ночь на среду, 27 июня, на трассе Нововоронцовка - Высокополье случилось дорожно-транспортное происшествие с детьми, которые ехали на море. На место инцидента прибыла карета "скорой помощи" и сотрудники ГСЧС.

В Херсонской области автобус с детьми попал в ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель автобуса из-за непогоды не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет. Так, по месту вызова сразу выехали очередное отделение четыре государственного пожарно-спасательного поста.

"Спасатели с помощью пожарного автомобиля вытащили автобус из кювета на проезжую часть", - подчеркнули полицейские.

В результате аварии на этот раз никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.


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