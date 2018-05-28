В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности

Отмечается, что сегодня на территории всей страны, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса, а на остальной территории области высокий уровень пожарной опасности будет достигать 4 уровня

Что касается, украинской столицы, то там ожидается высокий уровень пожарной опасности 4 класса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по прогнозу украинских синоптиков в стране за исключением ряда западных областей будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. По предварительной информации, в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности во всех регионах.