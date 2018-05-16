На Гавайях объявлен красный уровень тревоги из-за извержения вулкана

В последние дни на Гавайях усилилось извержение вулкана Килауэа, из-за этого власти региона объявили самый высокий уровень тревоги – красный.
Об этом сообщила геологическая служба США.
Как отметили в ведомстве, облака вулканического пепла поднимаются в воздух почти на четыре километра.
Так, в любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной. Повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин.
Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в связи с извержением вулкана Килауэа. Распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили десятки домов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из штатов Соединенных Штатов Америки на вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началос извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом.
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