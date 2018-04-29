На Львовщине эвакуировали туристов с горы из-за задымления травы

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС во Львовской области.

В результате возгорания возникло сильное задымление, поэтому спасатели эвакуировали людей. Детей свозили с горы на автомобиле, а взрослых в сопровождении проводников провели вниз пешком.

Пожар тушили около пятидесяти спасателей. Они делали это вручную с применением пожарных хлопушек, поскольку специальные транспортые средтва к месту пожара подъехать не сумели.

Приблизительная площадь возгорания равнялась 700 кв. м. Огонь не перекинулся на лесные массивы, но, по словам пожарников, была угроза.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Таоюань на Тайване загорелась фабрика по производству полимеров.