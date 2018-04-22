19:32 22.04.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 52 человек

По состоянию, на вечер воскресенья, 22 апреля, количество жертв теракта, который произошел возле центра регистрации избирателей в Кабуле, возросло до 52.

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 52 человек

Как сообщает TOLO News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Афганистана, среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.

Кроме того, 122 человека получили ранения. Чиновники ведомства также сообщают, что все погибшие были гражданскими, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня около десяти часов утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул. Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".


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