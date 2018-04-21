14:15 21.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане от мины пострадали люди

У пакистанской границы на востоке Афганистана в провинции Нангархар транспортное средство, перевозившее, группу людей, неожиданно наехал на мину, вследствие чего подорвался.

В Афганистане от мины пострадали люди

Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу", ссылаясь на представителя администрации губернатора.

Как заявил сотрудник администрации, ситуация произошла в афганистанском районе Хасак Мине. По дороге перемещался автомобиль с местными жителями, когда под колеса ему попала мина. В результате прогремел взрыв, унесший жизни пятерых людей.

На место происшествия были вызваны медики, которые обнаружили ранеными еще 14 человек. Люди госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

По состоянию на данный момент никто еще не взял на себя ответственность за случившееся.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Афганистане боевики радикального движения "Талибан" атаковали автомобиль военных, в результате чего погибли по меньшей мере 10 сотрудников полиции.


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