В Эгейском море разбился греческий истребитель, погиб пилот

В результате катастрофы погиб пилот. Как сообщил министр обороны Греции Панос Камменос, греческий пилот среди героев пантеона. Он погиб ради веры и воевал за защиту нашего национального суверенитета и территориальной целостности. Родина скорбит, - написал он.

Вместе с тем греческие СМИ сообщают, что самолет упал в девяти милях к северо-востоку от острова в районе центрального Эгейского моря. Это был одним из двух греческих истребителей, которые сегодня поднялись для перехвата турецких истребителей в Эгейском регионе, которые якобы вторглись в воздушное пространство Греции.

По данным журналистом, на данный момент нет данных о том, что самолет мог разбиться в результате боевых действий с турецким самолетом.

При этом в Турции уже заявили, что их истребителей не было рядом с местом аварии в то время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России самолет Як-130 упал при проведении планового учебно-тренировочного полета.