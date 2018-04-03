16:30 03.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области поезд сбил мужчину

В районном городе Сколе во Львовской области в понедельник, 2 апреля, состав поезда сбил человека на железнодорожном вокзале со смертельным исходом.

Во Львовской области поезд сбил мужчину

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции во Львовской области.

По предварительным данным, ситуация случилась приблизительно в 17:00 поблизости железнодорожной станции "Сколе". Потерпевший мужчина, которому было 32 года, попал под колеса пассажирского поезда, что перемещася маршрутом Ужгород - Харьков.

Указано, что медики не смогли бы помочь мужчине, поскольку в связи с полученными травмами он погиб на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. По данному факту открыто уголовное производство по статье, которая предусматривает нарушение действующих на транспорте правил Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи обусловливает меру пресечения в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области сошел с рельсов поезд с зерном. 


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