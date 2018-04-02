В Ереване в ресторане прогремел взрыв, пострадали восемь человек - ФОТО, ВИДЕО

Инцидент произошел в кафе Burger King на Северном проспекте. В результате взрыва травмы получили девять человек. Всех их скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных сил Армении, ссылаясь на слова подполковника Тиграна Восканяна, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. О действиях предумышленного характера речи пока не идет, - заявил офицер.

Вместе с тем, по его словам, среди пострадавших оказались иностранцы - три гражданина России и два гражданина Ирана. Также травмы получили дети и подростки от шести до 16 лет. Восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии, ей уже делают операцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Александрии 24 марта взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский. Кроме этого, ранения получили четверо полицейских. Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.