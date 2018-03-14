08:25 14.03.2018 | Происшествия | Новости
100188512:nastya

Во Франции потерпел крушения вертолет, есть жертвы

На юге Франции из-за неудачной посадки разбился вертолет, в результате авиакатастрофы пилот и пассажир погибли.

Во Франции потерпел крушения вертолет, есть жертвы

Об этом сообщило французское издание Nice Matin.

Отмечается, что авария произошла в департаменте Восточные Пиренеи, в 20 км от города Перпиньян.

В данное время полиция расследует причины трагедии. Однако правоохранители предполагают, что вертолет сгорел после падения. Следствие, которое должно выяснить обстоятельств трагедии, возложено на жандармерию воздушного транспорта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку океана в Эквадоре упал вертолет R44, в результате авиакатастрофы погибли три человека. Согласно информации издания, инцидент произошел около пляжа Сан-Матео в эквадорской провинции Манаби.


Поделиться
Читайте также:
 
Во вторник в зоне АТО один военный получил боевую травму - ВИДЕО В ночь на 25 марта Украина перейдет на "летнее время" Пенсионный фонд запустил сервис для проверки стажа и размера пенсии Во Львове прогремел взрыв на Лычаковском кладбище
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив