Во Франции потерпел крушения вертолет, есть жертвы

Об этом сообщило французское издание Nice Matin.

Отмечается, что авария произошла в департаменте Восточные Пиренеи, в 20 км от города Перпиньян.

В данное время полиция расследует причины трагедии. Однако правоохранители предполагают, что вертолет сгорел после падения. Следствие, которое должно выяснить обстоятельств трагедии, возложено на жандармерию воздушного транспорта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку океана в Эквадоре упал вертолет R44, в результате авиакатастрофы погибли три человека. Согласно информации издания, инцидент произошел около пляжа Сан-Матео в эквадорской провинции Манаби.