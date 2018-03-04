15:53 04.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице горели базарные точки - ФОТО

В Виннице произошел пожар на сувенирном базаре. Об этом передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Виннице горели базарные точки - ФОТО

Инцидент произошел между селами Литинский Хутор и Громадское Литинского района. На место происшествия прибыло семь машин пожарных.

Огонь был локализирован 15:47, полностью стихию удалось ликвидировать ближе к пяти вечера. Позже выяснилось, что причиной возгорания были повреждения электросетей одного из торговых павильонов. 

Огонь перекинулся на площадь в 230 кв.м. , остальные базарные точки не пострадали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Винницкой области мужчина поджег свой автомобиль сигаретой.


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