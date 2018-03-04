В США сын застрелил собственных мать и отца

Правоохранители уже задержали стрелка, им оказался житель университетского общежития Джеймс Эрик Дэвис. Его, по просьбе администрации, приехали забирать родители.

Руководство студенческого жилого кампуса утверждает, что парень постоянно пропускал занятия, употреблял наркотики и ссорился с сожителями. В результате между отцом и сыном возникла словесная перепалка, после чего парень вытащил огнестрел и несколько раз нажал на курок.

Затем Джеймс скрылся, его разыскивали 100 полицейских с собаками, парня удалось задержать в течении 16 часов. Родители парня погибли от огнестрельных ранений.

"Мы точно знаем, что оружие было зарегистрировано на его отца", - отмечают полисмены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Флориде ученик колледжа организовал стрельбу в корпусе.