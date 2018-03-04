В Польше взорвался газовый баллон в жилом доме - ФОТО

Взрыв произошел в четырехэтажном доме сегодня утром. В результате погибло три человека - двое из которых погибли под завалами. Весь этаж, где произошел взрыв, полностью обвалился, бригады спасателей продолжают работы по поиску пропавших с применением специальной техники и кинологов.

"Мы понимаем, что с каждой минутой шансов найти живых людей становится все меньше", - отмечает один из работников бригады спасателей.

Из дома были эвакуированы 22 человека, все они получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом в жилом доме прогремел взрыв, один человек погиб.