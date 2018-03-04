Армия Ассада продолжает осаду Восточной Гуты

Правительственным войскам Ассада удалось продвинуться на несколько кварталов вглубь города, сейчас военные контролируют 10 процентов Востоной Гуты.

По словам главы центра мониторинга и соблюдения прав человека Рами Абдель Рахман, Дамаск просто проигнорировал ранее оговоренный режим прекращения огня всеми сторонами конфликта и возобновил боевые действия против повстанцев.

Ранее Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте. Представителям иностранных государств удалось склонить Россию к единогласному голосованию. Москва не соглашалась признавать те гарантии, которые ей предлагали международные партнеры, опасаясь, что боевики не будут придерживаться мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на протяжении прошлых двух недель в результате бомбардировок авиации Ассада погибло 500 гражданских лиц, более 2200 были госпитализированы.