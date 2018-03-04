17:11 04.03.2018 | Происшествия | Новости
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Армия Ассада продолжает осаду Восточной Гуты

В Сирии силы президента Сирии Башара Асада возобновили наступление на город. Об этом передает DW.

Армия Ассада продолжает осаду Восточной Гуты

Правительственным войскам Ассада удалось продвинуться на несколько кварталов вглубь города, сейчас военные контролируют 10 процентов Востоной Гуты. 

По словам главы центра мониторинга и соблюдения прав человека Рами Абдель Рахман, Дамаск просто проигнорировал ранее оговоренный режим прекращения огня всеми сторонами конфликта и возобновил боевые действия против повстанцев. 

Ранее Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте. Представителям иностранных государств удалось склонить Россию к единогласному голосованию. Москва не соглашалась признавать те гарантии, которые ей предлагали международные партнеры, опасаясь, что боевики не будут придерживаться мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на протяжении прошлых двух недель в результате бомбардировок авиации Ассада погибло 500 гражданских лиц, более 2200 были госпитализированы.


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