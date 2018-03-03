США вновь страдает от мощного наводнения

Сообщается, что в результате действий стихии пострадало более 50 человек, семеро погибло - из них двое несовершеннолетних детей. Основная причина смерти - это падение деревьев и электрических столбов.

Ураган обрушился на Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон, аэропорта этих городов объявили чрезвычайное положение, движение на дорогах временно ограничено, отменены три тыс самолетных рейсов. Без электричества осталось два млн американцев, более одного млн лишились водоснабжения.

Синоптики сообщают, что порывы ветра местами достигают 150 км в час, много улиц на метр затоплены ледяной водой, не прекращаются и дожди с грозами. В наибольшей опасности оказались граждане, чьи дома расположены рядом с прибрежной зоной. Власти городов пообещали привлечь военных для укрепления береговой зоны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки по состоянию в результате аномальных для восточного побережья страны морозов, от Северной Каролины до штата Нью-Йорк погибли 26 людей.