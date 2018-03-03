16:27 03.03.2018 | Происшествия | Новости
100187783:roman

США вновь страдает от мощного наводнения

На США обрушился мощный тихоокеанский шторм. Об этом передает ABC News.

США вновь страдает от мощного наводнения

Сообщается, что в результате действий стихии пострадало более 50 человек, семеро погибло - из них двое несовершеннолетних детей. Основная причина смерти - это падение деревьев и электрических столбов.

Ураган обрушился на Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон, аэропорта этих городов объявили чрезвычайное положение, движение на дорогах временно ограничено, отменены три тыс самолетных рейсов. Без электричества осталось два млн американцев, более одного млн лишились водоснабжения.

Синоптики сообщают, что порывы ветра местами достигают 150 км в час, много улиц на метр затоплены ледяной водой, не прекращаются и дожди с грозами. В наибольшей опасности оказались граждане, чьи дома расположены рядом с прибрежной зоной. Власти городов пообещали привлечь военных для укрепления береговой зоны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки по состоянию в результате аномальных для восточного побережья страны морозов, от Северной Каролины до штата Нью-Йорк погибли 26 людей. 


Поделиться
Читайте также:
 
Пенсии ветеранам АТО будут выплачены уже в марте Австралийский пенсионер установил новый мировой рекорд по плаванию Авиаудары в Сирии - это военное преступление против человечества, - ООН Цуренко опять будет бороться за звание чемпионки турнира в Акапулько - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив