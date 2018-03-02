В Баку пламя охватило наркологический центр, 30 погибших – ФОТО

Об этом сегодня, 2 марта, сообщает местное агентство APA.

Отмечается, что пока окончательное число погибших еще устанавливается. Кроме этого, в результате пожара пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Пламя удалось потушить сотрудниками МЧС Азербайджана. Сейчас работники спецслужб устанавливают все причины возникновения огня.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре украинской столицы горит кафе по адресу улица Михайловской, 13. К месту происшествия направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.