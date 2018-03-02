14:10 02.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Оккупированному Донбассу грозит эпидемия кори

Люди чрезвычайно восприимчивы к вирусу кори, поэтому заболевание могут возникнуть в любом возрасте и месте. Не исключение тому и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые также поддаются эпедемии этой болезни.

Оккупированному Донбассу грозит эпидемия кори

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Как отмечается, сейчас оккупационные службы РФ на Добассе прилагают много усилий для скрытия вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск.

А как известно на сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК.

"Несмотря на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "Боевого братства" с геометрической прогрессией можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", от Детского фонда ООН UNICEF Ukraine в Украину доставили 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи. 


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