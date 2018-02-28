В Египте произошло столкновение поездов, погибли десятки людей - ФОТО

Об этом сообщает египетская газета Ар-Расд.

Как отмечается, несчастный случай произошел в провинции Бухейра на севере страны. Так, на станции Абу-эль-Хави, два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию.

В данный момент на месте ЧП работают спасатели и тридцать машин скорой помощи. В свою очередь Минздрав сообщает, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

О других деталях столковения пока ничего не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нигерии пассажирский автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, в результате происшествия погибли 22 ученика и водитель.