Македонцы протестуют против переименования страны

Отмечается, что зачинщиком протеста является Всемирный македонский конгресс и несколько других организаций. Они обвинили и правительство премьер-министра Зорана Заева, и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE в предательстве национальных интересов Македонии.

Активисты требуют прекратить переговоры с Грецией и выкрикивали "Да здравствует Македония".

Добавим, Македония ведет с Грецией многолетний спор о названии страны. В данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Македонии выбрали четыре варианта названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Отмечается, что новые варианты названия представил Премьер-министр Македонии Зоран Заев.