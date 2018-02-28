08:19 28.02.2018 | Происшествия | Новости
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Македонцы протестуют против переименования страны

Несколько тысяч человек вышли на улицы Македонии в Скопье в знак протеста против возможного переименования страны, инициированного Грецией. Об этом сообщает Радио Свобода.

Македонцы протестуют против переименования страны

Отмечается, что зачинщиком протеста является Всемирный македонский конгресс и несколько других организаций. Они обвинили и правительство премьер-министра Зорана Заева, и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE в предательстве национальных интересов Македонии.

Активисты требуют прекратить переговоры с Грецией и выкрикивали "Да здравствует Македония".

Добавим, Македония ведет с Грецией многолетний спор о названии страны. В данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в  Македонии выбрали четыре варианта названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Отмечается, что новые варианты названия представил Премьер-министр Македонии Зоран Заев.


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