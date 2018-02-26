В США торнадо убило четырех человек - ФОТО

В результате стихии погибли по меньшей мере четыре человека. При этом инфраструктура пострадала в некоторых местах от сильного ветра и наводнений.

Как сообщает ABC News, торнадо обрушились на южные штаты. Кроме того наводнения и другие сложные погодные условия вызвали хаос в регионе, что привело как минимум к четырем летальным случаям.

Местные власти также сообщают, что зарегистрировали сильный ветер в штатах Кентукки, Теннесси и Арканзас. Три случая гибели людей установлены в штате Кентукки, четвертая смерть - в штате Арканзас.

В штате Миссур стихия разрушила много зданий, а в штате Кентукки из-за разрушительного характера торнадо вынужденно покинули свои дома около четырех десятков жителей.

Вместе с тем синоптики прогнозируют на следующей неделе ухудшение погоды в этом регионе США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около 30 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Оклахома . Торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени. Сначала буря оставила более 11 тысяч человек без электричества. Вместе с тем сообщений о жертвах не поступало.