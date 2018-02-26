В Германией в небе загорелся крупнейший в мире грузовой самолет

Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке. Как сообщает издание Hamburger Abendblatt, инцидент произошел в понедельник, 26 февраля.

Самолет прилетел из британского Честера. На момент аварии в самолете находилось три человека экипажа. Машина осуществила безопасную посадку и экипаж не пострадал.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

При этом пожарные сообщили, что во время проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас, - сообщили пожарные.

Напомним, Airbus A300-600ST Beluga - один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus.

Как сообщал УРА-Информ, в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. Воздушное судно компании Aseman Airlines.двигалось в направлении Тегеран - Ясудж. Пилот судна пытался связаться с диспетчерами, что подтвердили в тегеранском аэропорту. В результате аварии погибло 60 человек, информации о выживших нет.