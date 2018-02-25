11:16 25.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции армейский автобус попал в аварию

Сегодня ночью в Турции а аварию угодил автобус с военнослужащими. Об этом передает IHА.

В Турции армейский автобус попал в аварию

Инцидент произошел в провинции Анталья. Спасатели, которые прибыли на место происшествия утверждают, что водитель транспорта мог не справиться с управлением автобуса в темное время суток, что и привело к дорожно-транспортному происшествию. 

Также рассматриваются версии с неисправностью армейского автобуса и нарушения правил дорожного движения.

В результате аварии пострадало 23 человека, шофер оказался в реанимационном отделении. 

Вчера в Индии произошел похожий случай. В городе Музаффарпур водитель автобуса не справился с управлением и влетел в школьное помещение. В результате аварии погибло девять человек, еще 24 ученика школы были срочно госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Гонгконге перевернулся автобус с туристами.

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