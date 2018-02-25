В Одессе футбольные "ультрас" напали на полисменов

По предварительной информации, полицейские пытались утихомирить компанию из десятка молодчиков, которые нарушали общественный порядок. Между стражами закона и молодыми людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Численным преимуществом "ультарасам" удалось нанести множественные физические увечья трем правоохранителям. На место происшествия были вызваны дополнительные экипажи полиции. В результате было задержано четверых футбольных хулиганов.

Двое полисменов сейчас госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Полиция уже подала прошение в прокуратуру с просьбой об избрании меры пресечение за сопротивление и нападение на сотрудника правоохранительных служб. Хулиганам может грозить несколько лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Одессы открыла уголовное дело по факту самовольного захвата административного корпуса санатория "Лермонтовский" в Одессе.