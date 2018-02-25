18:18 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100187298:roman

В Одессе футбольные "ультрас" напали на полисменов

В Одессе компания футбольных фанатов напала на полицейский патруль. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

В Одессе футбольные

По предварительной информации, полицейские пытались утихомирить компанию из десятка молодчиков, которые нарушали общественный порядок. Между стражами закона и молодыми людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Численным преимуществом "ультарасам" удалось нанести множественные физические увечья трем правоохранителям. На место происшествия были вызваны дополнительные экипажи полиции. В результате было задержано четверых футбольных хулиганов.

Двое полисменов сейчас госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Полиция уже подала прошение в прокуратуру с просьбой об избрании меры пресечение за сопротивление и нападение на сотрудника правоохранительных служб. Хулиганам может грозить несколько лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Одессы открыла уголовное дело по факту самовольного захвата административного корпуса санатория "Лермонтовский" в Одессе

Поделиться
Читайте также:
 
Ужас и шок: неизвестные вандалы изуродовали памятник Лесе Украинке - ФОТО В Пекине раскритиковали новый санкционный Вашингтона Пол Манафорт готовится к похоронам В украинском фильме будет сниматься сам Жан Рено
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив