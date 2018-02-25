Спасатели сняли 50 рыбаков с дрейфующей льдины по Каменскому водохранилищу

Они дрейфовали на льдине в акватории Каменского водохранилища. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, около полудня

поступило сообщение о том, что возле села Приднепрянское Кобеляцкого района в акватории Днепродзержинского водохранилища на дрейфующей льдине на расстоянии около двух километров от берега находится 50 рыбаков.

Силами двух единиц техники на двух лодках восемь сотрудников ГосЧС узе через час сняли со льдины людей.

На данный момент все они в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе около Новоукраинки Кировоградской области легковой автомобиль влетел в КрАЗ. По предварительной информации, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель Ланоса, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с массивным грузовиком. Водитель КрАЗа отделался ушибами и сильно не пострадал.