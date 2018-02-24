Талибы вновь напали на базу правительственных военных

Согласно информации источника, в ходе нападения принимало участие 50 боевиков, операция была организована под покровом ночи. В результате нападения погибло 12 талибов и 20 солдат афганской армии, еще два военнослужащих были захвачены в плен, их личность покамест не установлены.

Террористам удалось захватить крупный арсенал оружие и боевприпасы, несколько наземных ракетных установок. По словам представителя региональной власти Дадулли Кани, военная база не была укреплена гарнизоном должным образом, так как военные были стянуты для подавления боевиков в городе Сори Шамаль.

"Талибан" взяла отвестсвенность за содеянное, однако умолчала в своих источниках о количестве погибших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане из тюрьмы в провинции Майдан Вардак сбежали террористы " Талибана".