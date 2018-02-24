Половина регионов Венесуэлы осталась без света

По словам министра электрической энергии Венесуэлы Луиса Мотта Домингеса, сейчас завершаются восстановительные работы в последнем штате. Власти штатов в течении 17 часов смогли полностью отремонтировать и заменить поломанную часть на электростанции.

Жители штатов взволновались не на шутку, ведь в стране уже второй год продолжается серьезный экономический кризис и любые волнения общества могут привести к непоправимым последствиям для правительства Мадуро.

Мотта утверждает, что поломка на станции была спровоцирована намеренно. По его версии, авария является частью плана террористов и оппозиции по дестабилизации мира и предстоящих президентских выборов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Венесуэлы заявили о выпуске новой криптовалюты. Президент Мадуро первым пообещал купить часть акций валюты.