18:42 24.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Бердянском легковушку разорвало на части - ФОТО

В Бердянском районе Запорожской области по направлению трассы Одесса-Новоазовск произошла смертельная авария. Об этом передает областное управление Нацполиции.

Под Бердянском легковушку разорвало на части - ФОТО

По предварительной информации дорожной полиция, автомобиль марки ВАЗ столкнулся "лоб в лоб" с грузовым транспортом марки Renault. Машина буквально раскололась надвое, переднюю часть транспорта "всмятку" разбирали с помощью специальной техники.

В результате аварии погиб шофер легковушки и его пассажир. Виновником аварии является водитель ВАЗа, который превысил скорость и не справился с управлением. Водителя грузовика госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мелитополе столкнулись пятеро автомобилей

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