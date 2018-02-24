Под Бердянском легковушку разорвало на части - ФОТО

В Бердянском районе Запорожской области по направлению трассы Одесса-Новоазовск произошла смертельная авария. Об этом передает областное управление Нацполиции.
По предварительной информации дорожной полиция, автомобиль марки ВАЗ столкнулся "лоб в лоб" с грузовым транспортом марки Renault. Машина буквально раскололась надвое, переднюю часть транспорта "всмятку" разбирали с помощью специальной техники.
В результате аварии погиб шофер легковушки и его пассажир. Виновником аварии является водитель ВАЗа, который превысил скорость и не справился с управлением. Водителя грузовика госпитализировали.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мелитополе столкнулись пятеро автомобилей.