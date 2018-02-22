12:33 22.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области иномарка сбила пешехода, пенсионер умер

В среду вечером, 21 февраля, в Ивано-Франковской области водитель иномарки наехал на пешехода.

В Ивано-Франковской области иномарка сбила пешехода, пенсионер умер

В результате аварии пенсионер скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения областной государственной администрации, инцидент произошел около семи часов вечера в поселке Отыния.

Местный житель двигаясь в сторону города Черновцы на автомобили Opel Ascona сбил жителя села Ворона, который переходил проезжую часть дороги. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в ночь на среду, 21 февраля, столкнулись сразу три машины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, авария случилась на трассе между населенными пунктами Нижняя Апша и Солотвино Тячевского района.

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