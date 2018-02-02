В России школьник порезал собственного одноклассника

По предварительной информации, инцидент произошел школе № 1 города Спас-Деменск. Во время начала урока учительница вышла за контрольным журналом, а когда вернулась то обнаружила, что один из ее учеников истекает кровью и вызвала скорую, парню предоставили первую медицинскую помощь в медпункте, а затем отпустили домой. У него обнаружили неглубокое ранение плеча.

А вот зачинщик инцидента решил убежать с помощью окна и выпрыгнул с третьего этажа. Парня госпитализировали с переломами хребцов позвоночника. Ученики класса утверждают, что между двумя подростками не было конфликта. О нападавшем ученике известно, что он не отличался коммуникативностью и дружелюбностью в отношении сверстников.

Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания детей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в американском штате Калифорния произошла стрельба в школе.