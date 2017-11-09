15:19 09.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде произошел транспортный коллапс - ФОТО, ВИДЕО

В Ужгороде на дорожной части легковушка влытела в грузовой автомобиль из-за транспортного коллапса. Сейчас объездная дорога города заблокирована фурами, которые стоят в два ряда.

В Ужгороде произошел транспортный коллапс - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Как сообщают пользователи в социальных сетях, такое количество грузовых автомобилей не дает проехать легковым авто. Поэтому, водители легковушек вынуждены разворачиваться.

В данный момент на месте нет ни одного сотрудника полиции, который бы урегулировал движение на данной части дороги.

По этому поводу пострадавшие люди выражают свое возмущение от этой ситуацией. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автотрассе "Киев-Чоп" около поселка Бабин 44-летний священник из поселка Дмитровка спровоцировал ДТП. Известно, что в данной аварии столкнулись сразу четыре автомобиля. 


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