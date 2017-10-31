В Ровно пенсионер утонул в озере

Спасатели ГСЧС вскоре вытащили 88-летнего мужчину из озера. Такие сведения распространили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области. Согласно данным – личность умершего пожилого человека уже установлена – это местный житель 88-ми лет.

Одежда пенсионера была обнаружена на берегу водоема. Среди вещей в том числе – прощальная записка, в которой мужчина говорит, что из жизни уходит добровольно. На данный момент все детали смерти человека выясняются.

Как сообщал УРА-Информ, труп мужчины в мае 2017 г. был обнаружен в озере Вигуровское, которое находится в столице.