17:04 31.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно пенсионер утонул в озере

В Басивкутском озере населенного пункта Ровно прохожие недавно увидели мертвого пенсионера. 

В Ровно пенсионер утонул в озере

Спасатели ГСЧС вскоре вытащили 88-летнего мужчину из озера. Такие сведения распространили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области. Согласно данным – личность умершего пожилого человека уже установлена – это местный житель 88-ми лет.

Одежда пенсионера была обнаружена на берегу водоема. Среди вещей в том числе – прощальная записка, в которой мужчина говорит, что из жизни уходит добровольно. На данный момент все детали смерти человека выясняются.

Как сообщал УРА-Информ, труп мужчины в мае 2017 г. был обнаружен в озере Вигуровское, которое находится в столице.


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