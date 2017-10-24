Во Львове пьяный водитель протаранил сразу пять машин

Тут столкнулись сразу пять машины. При этом виновник дорожно-транспортного происшествия оказался в сильно алкогольном опьянении.

Как сообщает пресс-секретарь полиции Львова Катерина Рыбий, инцидент произошел на улице Липинского около восьми часов вечера. Все машины двигались в одном направлении. Каким образом водителю Volkswagen Passat 1988 года рождения удалось протаранить сразу пять машин, сейчас выясняет полиции. Вместе с тем в его крови обнаружили 1,61 промилле алкоголя.

Против задержанного открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автотрассе "Киев-Харьков" в Полтавской области случилась авария с участием грузовика. По итогам этой аварии есть жертва.