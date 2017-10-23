В Херсонской области полиция разоблачила нарколаботарию - ФОТО

По словам правоохранителей, Нарколабораторию и наркопритон в собственном доме организовал 51-летний житель Каховского района. Мужчина сам изготавливал ацетилированный опий и каннабис. К нему домой приходили наркозависимые, с которыми хозяин принимал наркотики.

Работники Каховского отдела полиции провели санкционированный обыск в доме мужчины, который оказался неоднократно судимым за наркопреступления.

В комнате оперативники изъяли большое количество медицинских шприцев с остатками особо опасного наркотического средства - ацетилированного опия, ацетон и другие необходимые компоненты для его изготовления, металлическую посуду с остатками опия и пакет с каннабисом.

А на приусадебном участке обнаружили 20 кустов конопли со следами ухода.

Отмечается, что на время проведения обыска в доме, кроме хозяина, находилось четверо местных жителей, двое из которых были под действием наркотиков.

Изъятые наркотики направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, при обыске в помещении, где проживали паломники из Израиля, полицейские нашли у одного из паломников 25 пакетиков из каннабисом.