В Херсонской области полиция разоблачила нарколаботарию - ФОТО

Сотрудники полиции в Херсонской области разоблачили нарколабораторию и наркопритон. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области на своей странице в соцсети Facebook.
По словам правоохранителей, Нарколабораторию и наркопритон в собственном доме организовал 51-летний житель Каховского района. Мужчина сам изготавливал ацетилированный опий и каннабис. К нему домой приходили наркозависимые, с которыми хозяин принимал наркотики.
Работники Каховского отдела полиции провели санкционированный обыск в доме мужчины, который оказался неоднократно судимым за наркопреступления.
В комнате оперативники изъяли большое количество медицинских шприцев с остатками особо опасного наркотического средства - ацетилированного опия, ацетон и другие необходимые компоненты для его изготовления, металлическую посуду с остатками опия и пакет с каннабисом.
А на приусадебном участке обнаружили 20 кустов конопли со следами ухода.
Отмечается, что на время проведения обыска в доме, кроме хозяина, находилось четверо местных жителей, двое из которых были под действием наркотиков.
Изъятые наркотики направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, при обыске в помещении, где проживали паломники из Израиля, полицейские нашли у одного из паломников 25 пакетиков из каннабисом.