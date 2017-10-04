45 пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные представителей больниц города, в больнице Sunrise, куда первоначально доставили 214 пострадавших, сейчас находятся 33 пациента.

Еще 12 пострадавших помещены в Университетском госпитале, куда изначально доставили 104 потерпевших. Все они находятся в тяжелом состоянии, - заверили медики.

Напомним, стрельба в Лас-Вегасе произошла 1 октября 2017 года. 64-летний Стивен Паддок обстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 на открытой концертной площадке, стрельба велась с балкона отеля во время выступления Джейсона Олдина. Данный инцидент стал самым кровопролитным преступлением подобного рода в новейшей истории США.

Как сообщал УРА-Информ, власти округа Кларк американского штата Невада объявили о введении режима чрезвычайного положения. Это связано с трагедией, которая произошла в накануне Лас-Вегас, где по последним данным погибли 59 человек и более 500 пострадали.