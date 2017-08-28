12:28 28.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге из окна выпала двухлетняя девочка

В н.п. Кременчуг двухлетний ребенок выпал из окна.

В Кременчуге из окна выпала двухлетняя девочка

Так, из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала маленькая девочка. Такие данные распространили в пресс-службе полиции Полтавщины. Согласно предварительным данным – ребенок вывалился из окна на втором этаже.

Девочка просто оперлась на москитную сетку – когда была в комнате одна – в небольшой промежуток времени. На данный момент состояние ребенка оценено врачами как тяжелое. Полицейские города по факту случившегося ведут проверку.

Как сообщал УРА-Информ, в Деснянском районе столицы из окна выпал трехлетний ребенок. Девочка выпала из квартиры, которая находится на 16-ом этаже.


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