14:20 13.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Казахстане зарисовали скандальную карту Украины без Крыма - ФОТО

В центре казахстанской столицы Астана прошел арт-фестиваль, где были представлены 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. Так, карта Украины оказалась без Крыма.

В Казахстане зарисовали скандальную карту Украины без Крыма - ФОТО

Об этом посольство Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Таким образом, скандальные карты Украины и России неправильно расположили вероятно перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества. Сообщается, что тогда с рабочей поездкой в Астану приезжал президент России Владимир Путин.

Снимки исправленных арт-объектов выложил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Неверных карт в Астане больше нет. За подлинность изображения Кремля не отвечаем", - написал министр. 

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с момента аннексии Крыма на территорию Украины было переведено 12 преступников, которые были заключены еще до оккупации.


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