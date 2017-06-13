В Казахстане зарисовали скандальную карту Украины без Крыма - ФОТО

Об этом посольство Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Таким образом, скандальные карты Украины и России неправильно расположили вероятно перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества. Сообщается, что тогда с рабочей поездкой в Астану приезжал президент России Владимир Путин.

Снимки исправленных арт-объектов выложил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Неверных карт в Астане больше нет. За подлинность изображения Кремля не отвечаем", - написал министр.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с момента аннексии Крыма на территорию Украины было переведено 12 преступников, которые были заключены еще до оккупации.