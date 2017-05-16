В Нью-Джерси разбился бизнес-самолет

Два человека погибли при крушении легкомоторного бизнес-самолета Learjet 35-А вблизи от Нью-Йорка.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
Как отмечается, самолет летел из международного аэропорта Филадельфии. Однако лайнер упал при попытке приземлиться в Нью-Джерси.
При этом на борту находились только два члена экипажа, в результате случившегося оба они погибли.
На месте крушения возник пожар, который охватил склад и несколько автомобилей. В настоящее время принимается решение, следует ли отправлять на место аварии следственную группу.
Сейчас аэропорт Титерборо закрыт в связи с происшествием.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии в южной части острова Хоккайдо разбился самолет-разведчик воздушных сил самообороны.