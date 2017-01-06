В Краматорске в мусорном контейнере нашли мертвого младенца.

Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.

Как отмечается, в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца.

"Сегодня в 8:00 утра было найдено тело мертвого новорожденного ребенка, который находился в мусорном баке. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - гласит сообщение.

Отметим, что когда приехала следственно-оперативная группа, девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", во Львовской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика. Правоохранители устанавливают личность матери младенца, открыто уголовное производство.