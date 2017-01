Огромный айсберг скоро отколется от Антарктиды Ученые заявляют, что от антарктических льдов скоро отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории. Об этом сообщает ВВС. Отмечается, что ледник Larson C - последняя целая часть шельфового ледника, который ранее состоял из трех частей и имел общую площадь, которую можно сравнить с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники Larson A и Larson B откололись и ушли под воду. Согласно исследованию, огромный ледник разрушило глобальное потепление. Кроме того, когда он дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью пять тысяч квадратных километров. Также отметим, что произойти это может в течение месяцев или даже недель. Сейчас Larson C соединен с остальными массивами Антарктиды лишь 20 км целой льдины. "Если через несколько месяцев она еще не отломится, я буду очень удивлен", - сказал профессор Алан Лакмен, руководитель проекта Midas. Цель этого проекта ученых из британского Университета Суонси - наблюдение за таянием полярных ледников. В свою очередь, ученые считают, что разлом Larson C существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы. "Мы уверены, хотя многие другие с этим и не согласны, что ледник, который останется будет менее стабильным, чем сейчас", - добавил профессор Лакмен. В часности если под воду уйдет в конце концов весь ледник Larson C, уровень моря может подняться на 10 сантиметров. Однако это не произойдет в ближайшей перспективе, отмечают исследователи. Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее ученые назвали новое растение в честь Джими Хендрикса.

