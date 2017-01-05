В Харькове столкнулись семь машин, пострадали четыре человека - ФОТО

Тут на мосту между улицами Шевченко и Героев Труда столкнулись сразу семь машин. Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, в результате аварии, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Так, около пяти часов вечера возле кафе “La Note” по неизвестным пока причинам столкнулись Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy. О причинах ДТП в патрульной полиции не сообщили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киевской области грузовик столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали пять человек. По данным полиции на трассе водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", который ехал по маршруту Киев-Погребы.