09:39 05.01.2017 | Происшествия | Новости
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Стрельба на рынке в Мексике: шесть человек погибли

В результате стрельбы на рынке в Мексике в курортном городке Акапулько погибли шесть человек. 
 

Стрельба на рынке в Мексике: шесть человек погибли

Об этом сообщает AP.

Как отмечается, на продовольственном рынке Акапулько неизвестные открыли стрельбу, что привело к гибели троих мужчин и троих женщин.

Муниципальный представитель правительства Хосе Луис Родригес Мендес заявил, что злоумышленники вышли из автомобиля, открыли огонь и сразу же скрылись с места преступления.

"В отношении вышеуказанного рынка ранее были предупреждения о возможных угрозах, однако никаких нападений никогда не было", - говорится в сообщении. 

Также отметим, что продовольственный рынок расположен вдали от туристических районов города.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Мексике сотни человек вышли на улицы ряда мексиканских городов, чтобы выразить протест против повышения цен на бензин. 


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