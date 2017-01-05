Стрельба на рынке в Мексике: шесть человек погибли

Об этом сообщает AP.

Как отмечается, на продовольственном рынке Акапулько неизвестные открыли стрельбу, что привело к гибели троих мужчин и троих женщин.

Муниципальный представитель правительства Хосе Луис Родригес Мендес заявил, что злоумышленники вышли из автомобиля, открыли огонь и сразу же скрылись с места преступления.

"В отношении вышеуказанного рынка ранее были предупреждения о возможных угрозах, однако никаких нападений никогда не было", - говорится в сообщении.

Также отметим, что продовольственный рынок расположен вдали от туристических районов города.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Мексике сотни человек вышли на улицы ряда мексиканских городов, чтобы выразить протест против повышения цен на бензин.