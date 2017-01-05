Под Киевом грузовик столкнулся с автобусом, пострадали пять человек

В результате аварии пострадали пять человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Погребы.

Тут та трассе водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", который ехал по маршруту Киев-Погребы. Прибывшие на место происшествия спасатели провели отключение аккумулятора, и ликвидировали разлив топлива из бака автобуса.

Скорая помощь увезла в больницу четырех пассажиров и водитель автобуса в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одной из дорог Сумской области произошла авария в результате которой погиб руководитель Бахмацкого районного совета Черниговской области Виталий Кочерга.