Под Киевом грузовик столкнулся с автобусом, пострадали пять человек

В Броварском районе Киевской области в четверг утром, 5 января, грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате аварии пострадали пять человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Погребы.
Тут та трассе водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", который ехал по маршруту Киев-Погребы. Прибывшие на место происшествия спасатели провели отключение аккумулятора, и ликвидировали разлив топлива из бака автобуса.
Скорая помощь увезла в больницу четырех пассажиров и водитель автобуса в больницу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одной из дорог Сумской области произошла авария в результате которой погиб руководитель Бахмацкого районного совета Черниговской области Виталий Кочерга.