10:24 04.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Закарпатской области шестеро иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу

В Закарпатской области пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда задержали шестерых незаконных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь госграницу Украины и выехать в страны Европейского Союза. 

В Закарпатской области шестеро иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, о появлении правонарушителей на окраине н.п. Береговое информация поступила накануне от сотрудников оперативных подразделений пограничного ведомства. Вскоре возле границы группа реагирования обнаружила и задержала 6 человек без документов.

"Пятеро из них назвались гражданами Бангладеш, еще один - Индии", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время, задержанных доставили в пограничный отдел, где на иностранцев были составлены протоколы по ст. 202 КУоАП (попытка нарушения государственной границы).

Кроме того, все задержанные были в возрасте от 18 до 27 лет. В свою очередь, они сообщили, что намеревались улучшить условия своей жизни в одной из стран ЕС. Также во время фильтрационных мероприятий было установлено, что накануне нового года эти граждане уже задерживались в Закарпатской области за незаконное пересечение государственной границы.

Отметим, что для принятия правового решения дело в отношении нарушителей передано в суд.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", недавно иностранец пытался вывезти старинный самовар из Украины. 


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