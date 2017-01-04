В Закарпатской области шестеро иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, о появлении правонарушителей на окраине н.п. Береговое информация поступила накануне от сотрудников оперативных подразделений пограничного ведомства. Вскоре возле границы группа реагирования обнаружила и задержала 6 человек без документов.

"Пятеро из них назвались гражданами Бангладеш, еще один - Индии", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время, задержанных доставили в пограничный отдел, где на иностранцев были составлены протоколы по ст. 202 КУоАП (попытка нарушения государственной границы).

Кроме того, все задержанные были в возрасте от 18 до 27 лет. В свою очередь, они сообщили, что намеревались улучшить условия своей жизни в одной из стран ЕС. Также во время фильтрационных мероприятий было установлено, что накануне нового года эти граждане уже задерживались в Закарпатской области за незаконное пересечение государственной границы.

Отметим, что для принятия правового решения дело в отношении нарушителей передано в суд.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", недавно иностранец пытался вывезти старинный самовар из Украины.