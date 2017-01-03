07:45 03.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле разбился самолет, погибли 16 человек

В Венесуэле потерпел крушения военный самолет Ми-17.

В Венесуэле разбился самолет, погибли 16 человек

На его борту было 16 человек. Как сообщает El Universal, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Среди погибших - одиннадцать солдат и пять гражданских лиц. При этом журналистам утверждают, что самолет исчез еще 30 декабря в центральной Амазонке.

В месте с тем власти страны пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США разбился самолет, погибли четыре человека. Самолет, вылетевший 29 декабря, был обнаружен в овраге в лесистом районе. Уже через 45 минут после вылета самолет потерял связь с диспетчером.


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