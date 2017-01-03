12:03 03.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Польше арестовали украинца, сбившего насмерть двух подростков

В Польше суд на три месяца арестовал украинца, который в новогоднюю ночь сбил двух подростков в городе Еленя Гора на юго-западе страны. 

В Польше арестовали украинца, сбившего насмерть двух подростков

Об этом сообщает Польское радио.

Как отмечается, заседание суда по делу об аресте 30-летнего гражданина Украины состоялось в ночь с понедельника на вторник.

"Прокуратура обвинила мужчину в совершении аварии со смертельным исходом, а также в управлении транспортным средством под воздействием алкоголя", - говорится в сообщении.

Кроме того, за совершение таких преступлений ему грозит 12 лет лишения свободы. Также мужчина во время предварительного допроса полицией не признал своей вины.

Согласно его словам, он не помнит произошедшего.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее на перекрестке улицы Полевой и улицы Днепровской в Харькове водитель автомобиля "Фольксваген" наехал на 64-летнюю женщину и 76-летнего мужчину.


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