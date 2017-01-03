В Киевской области мужчина пришел к бывшей супруге с гранатой

В Киевской области в селе Людвиновка Макаровского района 1 января мужчина приехал к бывшей жене выяснять отношения с гранатой.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Как отмечается, женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее бывший муж устроил ссору и угрожает предметом, похожим на гранату.
В свою очередь, по указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции и угомонила экс-супруга. Им оказался 43-летний житель соседнего села Фастова.
"Сотрудники полиции изъяли у мужчины предмет, похожий на гранату РГД-5", - говорится в сообщении.
Соглосно словам мужчины, гранату ему "презентовал" кто-то из товарищей, а кто именно, он не помнит.
"Гранату, которую изъяли как вещественное доказательство, было направлено в экспертно-криминалистический центр", - добавили в Нацполиции.
Отметим, что за такое выяснение отношений украинца могут лишить свободы от 3 до 7 лет. Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в запорожской области сотрудники СБУ совместно с полицией изъяли две гранаты Ф-1.