12:22 02.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Баку произошел взрыв на газопроводе

Возле столицы Азербайджана Баку, в поселке Сангачалы, произошел взрыв на газопроводе.

В Баку произошел взрыв на газопроводе

Об этом сообщает агентство АПА.

Как отмечается, взрыв произошел на одной из магистральных газовых линий в 7:00 по местному времени. После этого начался пожар.

"Подача газа в магистральный трубопровод прекращена", - сообщили в министерстве чрезвычайных дел Азербайджана.

На данный момент пожар локализован. Сейчас принимаются меры, чтобы полностью его потушить.

Также добавим, что информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее около порта Могадишо взорвалось заминированное авто. В итоге погибли 29 человек. Еще примерно 50 человек пострадали.


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