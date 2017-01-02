В Баку произошел взрыв на газопроводе

Об этом сообщает агентство АПА.

Как отмечается, взрыв произошел на одной из магистральных газовых линий в 7:00 по местному времени. После этого начался пожар.

"Подача газа в магистральный трубопровод прекращена", - сообщили в министерстве чрезвычайных дел Азербайджана.

На данный момент пожар локализован. Сейчас принимаются меры, чтобы полностью его потушить.

Также добавим, что информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее около порта Могадишо взорвалось заминированное авто. В итоге погибли 29 человек. Еще примерно 50 человек пострадали.